Positanonews TG. Il futuro del turismo da Sorrento ad Amalfi con Gino Acampora e Gino Schiavo ed altri importantissimi ospiti Questa sera in diretta: Gino Acampora dell’ omonima Agenzia Acampora Travel, Gino Schiavo di Ravello Presidente degli Albergatori della provincia di Salerno, l’ Architetto Antonella Viggiano da Meta che ci ha sviscerato tutte le normative sull’edilizia post coronavirus Covid-19, adempimenti stringenti e precisi, , prestigioso intervento del Comandante Capitaneria di Porto Ivan Savarese che guida da Castellammare di Stabia a Sorrento e tutta l’area del Parco Marino di Punta Campanella, il Professore Elmar Stolberg dalla Germania straordinario nella sua esposizione “All’inizio si è sottovalutato il virus, ora non ci chiudiamo nella paura..” magistralmente intervistati da Lucio Esposito. Il TG è cominciato con il ristoratore Antonio Cioffi da Ravello che ha spiegato l’iniziativa della consegna delle chiavi virtuale al sindaco di Ravello per la loro “famiglia” che sono i dipendenti. Poi il confronto chiave fra Gino Acampora, Penisola Sorrentina e non solo, e Gino Schiavo, sulla Costiera amalfitana , con visioni che sono andate oltre i confini della Regione Campania, i protocolli presentati al Governo, idee e progetti e sopratutto coraggio , la resilienza, che caratterizza i nostri albergatori “Dopo un iniziale scoramento si vuole aprire”, poi la destagionalizzazione e aiuti per le assounzioni. Straordinario il finale dedicato allo scudetto del Napoli 30 anni fa, Monia Alloggio e Gigione Maresca hanno intervistato la moglie di Giuliano Giuliani il portiere del Napoli dello scudetto, Raffaella Del Rosario , da Bologna, bravissima e bellissima, tiene lo schermo dopo un’ora di trasmissione , e la circondiamo con un abbraccio immenso, una testimonianza stupenda, non solo ci fa riflettere anche sul quotidiano, e alla fine il ricordo di Salvatore Piedimonte, una vera e propria competente memoria storica del calcio sul territorio. Dalla regia poi Antonino ci ha lanciato le immagini dello scudetto.