Dopo il minuto 19 in diretta telefonica il dottor Fiorentino

Altri ospiti importanti per l’edizione odierna del Positanonews Tg, l’appuntamento quotidiano che ha riscosso un enorme successo, e di questo non possiamo che ringraziarvi.

Per l’edizione delle ore 16 doveva essere collegato con noi il dottor Giuseppe Fiorentino, medico di fama internazionale, originario di Positano, che sta lottando in prima fila contro il Coronavirus. Quest’ultimo, primario del Cotugno di Napoli, è stato tra i medici elogiati anche dall’edizione britannica di Sky News, orgoglio per la Campania e l’ Italia. Purtroppo un’emergenza gli ha impedito di collegarsi via video , proveremo domani sera alle 20 , ma ci ha raggiunto telefonicamente

Dopo il minuto 19 in diretta telefonica il dottor Fiorentino

“Purtroppo abbiamo avuto un’emergenza, Al Cotugno si liberano i posti, ma siamo pronti a un ritorno del virus alla fine del lockdown” Fiorentino ci ha illustrato gli scenari “Ci aspettiamo un ritorno dopo la fine del lockdown e a settembre / ottobre, non ci liberiamo per ora del virus, ma ce la faremo” . Ringraziamo il dottor Fiorentino, sappiamo che si trova come al fronte in questa guerra contro il coronavirus Covid-19 .

Con noi c’è l’ex sindaco di Ravello Secondo Amalfitano che ha parlato della didattica a distanza e del futuro della Costiera amalfitana.

Alle 19,30, invece, sarà ospite l’amatissimo vescovo Michele Fusco, attualmente vescovo della diocesi Sulmona-Valva, ma con un passato in Costiera Amalfitana. Fusco è rimasto nel cuore dei positanesi, degli amalfitani e di tutti gli abitanti della Divina in generale. Sarà un piacere parlare nuovamente con lui. Ovviamente vi ricordiamo che chiunque, durante la diretta, può fare domande ai nostri ospiti.