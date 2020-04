Positanonews TG. In diretta con il Sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino.

“La situazione in ospedale va bene, c’è grande attenzione, un grande lavoro di tutti, a partire dalla direzione per arrivare ai colleghi medici, agli infermieri, a tutto il personale. E’ una situazione stabile, stiamo facendo tutti un buon lavoro, sia come sindaci che come cittadini, e quindi ci prepariamo ad una seconda fase che non deve abbandonare i principi che hanno accompagnato la prima, quali la distanza sociale e tutte le norme igieniche. Questo è fondamentale”.

Per quanto riguarda la Clinica San Michele: “E’ importante per tutta la Penisola Sorrentina. Lì ci sarà l’USCA, l’Unità Speciale, colleghi che con i dovuti dispositivi di sicurezza andranno a domicilio dei sospetti casi Covid, persone con sintomi sospetti quali febbre e tosse, nello stato iniziale del problema, per poter intervenire quanto prima, cosa non avvenuta fino ad ora per mancanza di disposizioni, per cui il medico curante non poteva andare a casa. E’ un rafforzamento del territorio e quindi un plauso alla direzione generale. I colleghi che si occuperanno di questo hanno fatto anche un corso di formazione, per fare anche tamponi a domicilio. Un’azione importante di prevenzione sul territorio”.

“In concreto ci sarà la postazione, le auto dei colleghi, sarà la base logistica dell’azione dove saranno incamerati i dati. Assolutamente non ci saranno pazienti. Come sindaco devo ringraziare i proprietari della clinica per aver messo a disposizione gratuitamente in questo momento particolare la struttura, un’azione sicuramente importante”.

“Credo che ci siamo impegnati al massimo come sindaci per poter fare tutto ciò che c’era da fare per la popolazione della penisola sorrentina. I cittadini hanno risposto alla grande, c’è stato un grande senso civico di responsabilità. La penisola sorrentina si è distinta moltissimo per questo comportamento. E infatti credo che poi i risultati si stanno vedendo perché abbiamo rispetto ad altre zone della Campania pochissimi casi positivi e quelli che lo sono risultati stanno anche guarendo. Questo ci conforta molto anche perché non abbiamo al momento focolai epidemici. Dobbiamo continuare su questa strada e non dobbiamo mollare. E’ importante la ripresa ma è importante non vanificare tutto il lavoro che è stato fatto. Vediamo il Governatore cosa ci dirà e quali saranno le disposizioni che sicuramente seguiremo. Abbiamo mandato delle proposte al Governatore, ascoltando tutti i lavoratori, dalle attività produttive alle associazioni”.

“Stanno studiando tutto ciò che si può fare, è chiaro che bisogna andare gradualmente, ma sicuramente qualche apertura ci sarà. Abbiamo fatto altre proposte e vediamo cosa dice il Governatore e anche cosa dice il Governo. E’ importante andare avanti ma non dobbiamo rischiare di tornare indietro”.