Positanonews TG. In diretta con l’Arcivescovo Alfano, il Presidente del Museo Correale, il sindaco di Cetara ed Eugenio Manfredi. Questa sera in diretta con S.E.R. Francesco Alfano Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, il Presidente del Museo Correale Gaetano Maura, il Sindaco di Cetara Della Monica, ed Eugenio Manfredi bloccato su una nave della MSC in Brasile.

“E’ un momento difficile per tutti e per la comunità cristiana soprattutto. Vorrei sottolineare intanto che quando si dice che le chiese sono chiuse si dice una cosa che è vera e che non è vera. Le abbiamo tenute aperte come segno di vita e di speranza. E’ vero che non abbiamo potuto radunare gruppi, né celebrare la Messa e non possiamo ancora farlo, ma i parroci stanno tentando di mantenere i contatti in ogni modo. Posso attestare di una grande generosità e tanti si stanno spendendo nelle comunità per aiutare”, ha detto l’Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia Francesco Alfano. “Ci auguriamo di poter celebrare la Messa insieme, ma siamo consapevoli che sia ancora difficile e stiamo soffrendo per questo”.

Abbiamo poi sentito il sindaco di Cetara Roberto Della Monica: “Naturalmente sono quattro mesi che sono in prima linea, prima l’alluvione e poi l’epidemia. Oggi abbiamo ripreso i lavori pubblici, ovviamente con tutte le precauzioni e i dispositivi di sicurezza. Abbiamo ripreso i lavori del porto, dell’info point, abbiamo molti lavori da riprendere. Oggi è stato l’inizio e sono molto contento, perché è stato un mese e mezzo molto difficile. Sto cercando di essere vicino soprattutto agli ultimi, ai bisognosi”.

“Per le attività commerciali ho fatto un atto di forza, perché mancheranno tanti introiti, ma era giusto e doveroso, ho deciso di abolire il suolo pubblico, per aiutare le attività commerciali nella loro ripartenza. Domani riaprirà il primo locale, una pasticceria, poi seguiranno altri”.

“Abbiamo fatto varie conferenze dei sindaci, abbiamo fatto un documento comune inviato a Giuseppe Conte ed al nostro Governatore. Tutti insieme dobbiamo uscire da questa maledetta pandemia. Come siamo usciti dall’alluvione dobbiamo uscire dalla pandemia senza lasciare nessuno indietro”.