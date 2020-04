Positanonews TG. In diretta con Giuseppe Rispoli e Carlo Alfaro

“Un giorno mi è venuta in mente l’idea di raccontare una favola. Ho provato e tutti mi hanno inviato dei messaggi invitandomi a continuare. E’ quello che ho fatto, fino ad arrivare oggi alla 27 esima favola. Sono tutte ispirate più o meno al Paese, a Positano, anche se l’ho detto poche volte, perché mi piaceva parlare del paese e che tutti riconoscessero un personaggio del paese, piuttosto che una leggenda. Secondo me lo rende più fruibile anche per chi non è di Positano”.

“Da un’idea di Italo Porpora nasce l’idea della Bottega del Teatro. Facevamo nel cinema che c’era in piazza dei Mulini facevamo una leva. Eravamo dapprima pochi, non tantissimi, poi negli anni successiva, nel corso di sette o otto anni, siamo diventati davvero tanti. Durò un cinque, sei anni, poi ci furono alcuni anni fermi, poi sono andato a Roma e quell’esperienza finì. E’ un’esperienza che mi ha segnato, perché poi ho deciso di fare l’attore. Facemmo tutti delle scuole teatrali ed abbiamo iniziato a fare questo lavoro. Poi sono entrato a far parte della scuola di Luca De Filippo, che mi ha impartito dei grandi insegnamenti. Ovviamente parlo della scuola e non del grande maestro. Io sono un attore che scrive una favola, ma non sono nemmeno uno scrittore”.

“Purtroppo non sappiamo il nostro destino, siamo legati ad un filo. Inoltre si dice che i teatri saranno gli ultimi ad aprire. Non si sa come reciteremo”.

“Inoltre non dimentichiamo tutto il mondo che c’è dietro, rispetto ai quali noi siamo anche meno, tutti i reparti che vanno da trucco, parrucco, scenografia. Io spero, perché nelle mie favole voglio portare sempre il positivo, un po’ di speranza, che tutto torni come prima. Io spero che si ritornerà, ovviamente con le dovute indicazioni su come comportarci, a fare teatro. Altrimenti cosa faremo? Io mi sono inventato le favole, che fanno divertire voi, fanno stare bene me, perché comunque faccio il mio lavoro, ma ovviamente non mi fanno vivere. Dato che mi è stato chiesto anche del libro, io non sono uno scrittore, quindi scriverò quello che ho recitato. Si chiama “FavoleMia”, da Pandemia. Spero che le bozze vedranno la luce e, ovviamente, se vi farà piacere, lo comprerete”.

“Forse anche da questo momento non troppo bello che stiamo attraversando potrà nascere qualcosa di bello, un ricordo di una Positano positiva”.

Passiamo poi dalla Costiera Amalfitana alla Penisola Sorrentina con il Dottore Carlo Alfaro.

“Per i bambini è molto duro tutto ciò che è successo. Nella Fase 2 dobbiamo mettere al centro i bambini, non dobbiamo sottovalutare tutto ciò che hanno fatto i bambini fino ad ora per la salute. Il web ha sopperito ad alcuni aspetti, ma non sostituisce il contatto fisico. Dobbiamo pensare a loro in maniera specifica. Non dobbiamo sottovalutare l’impatto psicologico. Certo i bambini hanno anche delle risorse molte volte migliori di quelle degli adulti, si adattano, ma non va sottovalutato nessun aspetto”.

“Il contatto via web è stato importante, ma dobbiamo restituire ai bambini i loro spazi. Anche i bambini che non hanno visto in prima persona le scene più raccapriccianti hanno però sentito il pericolo, con la loro sensibilità speciale. Dobbiamo stare attenti a non fargli sentire il dramma, perché il vero segreto con i bambini è prendere tutto a gioco, come anche la stessa igiene”.

“Dobbiamo comunque essere consapevoli che c’è un problema e rispettare le regole, ma allo stesso tempo non essere tragici e conservare l’ottimismo. L’arte può essere utile a trovare delle soluzioni, per interpretare con delle chiavi diverse il reale quando ci sembra troppo pesante da sopportare”.

“Il primo evento che vorrei organizzare appena possibile è un ricordo di Anna Bartiromo, che ci ha lasciato in questi giorni, attraverso le sue parole, i suoi versi”.