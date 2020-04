Positanonews TG. Dopo il minuto 19 in diretta telefonica il dottor Fiorentino Domani ci proviamo di averlo in video dal Cotugno di Napoli in diretta con il nostro dottor Giuseppe Fiorentino in prima fila contro il coronavirus Covid – 19. Originario di Positano in Costiera amalfitana Fiorentino ci ha concesso un’intervista che, salvo contrattempi, dovrà andare in rete alle 20 di questo 24 aprile, ma come oggi potrebbe esserci qualche contrattempo, come una emergenza , però ha avuto la grande cortesia di telefonarci in diretta . “Purtroppo abbiamo avuto un’emergenza, Al Cotugno si liberano i posti, ma siamo pronti a un ritorno del virus alla fine del lockdown” Fiorentino ci ha illustrato gli scenari “Ci aspettiamo un ritorno dopo la fine del lockdown e a settembre / ottobre, non ci liberiamo per ora del virus, ma ce la faremo” .

Tutto il mondo in questo momento sta guardando l’Italia affrontare l’emergenza coronavirus . La Campania ne sta uscendo a testa alta, l’altro ieri Napoli 0 contagi e 0 morti ha colpito tutti . L’edizione britannica di Sky News ha dedicato anche un servizio all’Ospedale Cotugno di Napoli, elogiando la struttura che in questo momento vede il suo personale sottoposto ad un durissimo lavoro. “Questo ospedale è un’eccezione nel sud del paese”, spiega l’inviato Stuart Ramsay.

“Mentre il diffondersi dell’epidemia ha colto tutti di sorpresa nel nord e il personale medico si è trovato senza protezioni – ha detto Ramsay – le cose in questo ospedale sono andate diversamente. Siamo stati portati, completamente vestiti di tute e occhiali di protezione, in una delle Unità Intensive. Qui siamo ad un livello differente rispetto a quanto visto finora.”

Siamo orgogliosi di queste eccellenze. L’intervista esclusiva sulla nostra pagina facebook di Positanonews e sul nostro canale you tube con direttore Michele Cinque

Domani sera CI PROVIAMO ad averlo in video. Ma senza impegni cari lettori siamo in emergenza. Lo ringraziamo perché ci ha telefonato per i tanti positanesi che erano collegati