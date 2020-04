Positanonews TG Costa d’ Amalfi e Sorrento – Alle 20 Coronavirus, turismo e futuro degli stabilimenti balneari. 3381830438 per chi vuol intervenire. In Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, zone vocate al turismo, si comincia a parlare del futuro del dopo emergenza Covid-19 , come fare? L’argomento principe ora sono gli stabilimenti balneari, ma anche ristoranti e alberghi. Dopo il confronto con i dati e le ultime notizie sui contagiati esamineremo le proposte da mandare alla Regione Campania.

In diretta sulla pagina facebook di Positanonews clicca qui