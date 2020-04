Positanonews TG. Coronavirus e Fase 2 con il Sindaco di Atrani Luciano De Rosa e il Sindaco di Meta Peppe Tito.

“La stagione andrà sicuramente in maniera diversa rispetto a quella scorsa, per cui andiamo incontro alle proteste di coloro che dal 4 maggio vorrebbero tornasse tutto come era prima”, ci ha detto il Sindaco di Atrani Luciano De Rosa.

“Lanciare idee in questo momento è difficile, perché poi dobbiamo fare i conti con quello che decide la task force governativa, quindi dobbiamo aspettare le misure del Governo e della Regione, perché poi i Comuni possano intervenire. Come Costiera Amalfitana ci siamo riuniti per preparare una bozza da mandare a Roma. Sono tutte proposte tecniche, situazioni che al momento ci danno un minimo di respiro, ma che a lungo andare ci troveremo comunque ad affrontare e, dunque, abbiamo bisogno dell’intervento del Governo. In questo momento, il problema principale, è di interessarsi dei cittadini”.

E’ poi intervenuto il sindaco di Meta Peppe Tito: “Viviamo questa giornata come una ripartenza in vista della Fase 2. Sappiamo bene che le due costiere vivono di turismo, perciò lancio un appello: dobbiamo essere uniti. In questo giorno speciale ognuno di noi è speranzoso nella ripartenza di una Fase 2, ma dobbiamo anche essere onesti e dire ai nostri cittadini che dobbiamo stare con i piedi per terra”.

“Noi mercoledì abbiamo convocato un tavolo tecnico con gli operatori balneari e seguiranno altri tavoli tecnici con gli alberghieri. Dobbiamo presentare un piano. Viviamo di entrate tributarie. Attualmente per quanto riguarda la tassa di soggiorno c’è un calo del 70-80%. Nel momento in cui non ci sono entrate vi è bisogno dell’intervento del Governo. Nel momento in cui i locali sono stati chiusi, abbiamo bisogno di una mano per rilanciare l’economia. Noi sindaci siamo in trincea dalla mattina alla sera, ma abbiamo anche bisogno degli strumenti”.