Positano. Vito Fusco tra i 60 fotografi italiani che con FIOF sosterranno una campagna di crowdfunding per la lotta al coronavirus dell’Università degli Studi di Pavia”.

Il Fondo Internazionale della Fotografia, di cui il nostro fotografo Vito Fusco fa parte, lancia un fast crowdfunding per la lotta al coronavirus dell’Università degli Studi di Pavia”.

“Non chiederti cosa può fare il tuo Paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il Paese”.

La celebre frase di John Fitzgerald Kennedy rappresentano un inno alla costruzione di una società più solidale e sono state fonte d’ispirazione per il mondo intero.

Sull’ondata di questo pensiero, molte persone, intere categorie ed associazioni si sono mosse per sostenere in vario modo le comunità più colpite dall’emergenza generata dal

COVID-19.

Anche il FIOF, associazione nazionale di fotografi professionisti, che abbiamo avuto modo di incontrare qui a Positano per la presentazione del libro Stonewall The Temple di Vito Fusco, sosterrà la lotta all’emergenza sanitaria in Italia.

Più di 60 fotografi, infatti, hanno aderito, in maniera solidale, donando tre immagini ciascuno alla campagna FIOF, che dal 10 al 25 aprile vedrà aperta online una galleria virtuale all’indirizzo http://store.fiof.it

Un occasione per sostenere la ricerca e allo stesso tempo collezionare un pezzo di storia della fotografia Italiana, scattato da maestri come Mario Dondero, Uliano Lucas, Ivo Saglietti e Francesco Cito, o di autori internazionali come Valerio Bispuri, Joe Oppedisano Eolo Porfido, Paolo Verzone ed altri ancora.

“Abbiamo bisogno di credere che ce la faremo – spiega il presidente Ruggiero Di Benedetto – ma soprattutto di essere certi che questo invisibile nemico sia sconfitto completamente, grazie alla ricerca”.

Tutti i fondi raccolti quindi saranno utilizzati per il reclutamento di ulteriori risorse umane dedicate alla ricerca, e per l’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento degli esperimenti.

Si tratta di un team di professori universitari con la dottoressa Giovanna Riccardi, prof. Ordinario – Direttore del Laboratorio di Microbiologia Molecolare – Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, a capo del progetto UNIVERSITIAMO.eu

Con lei ci sono:

RAFFAELE BRUNO Professore Associato – Unità di Malattie Infettive e Tropicali ed Epatologia – Dipartimentodi Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche.

FAUSTO BALDANTI Professore Ordinario – Unità di Microbiologia e Microbiologia Clinica – Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche.

GIAN LUIGI MARSEGLIA Professore Ordinario – Direttore del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche.

Invitiamo, Enti, istituzioni, e tutti coloro, che amano la fotografia e la propria Nazione a sostenere, insieme a FIOF la ricerca!!!