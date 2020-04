Positano. Da Vito e Carlo Cinque owner dell’hotel Il San Pietro una proposta per i lavoratori al Governo che condividiamo

Positano, Costiera amalfitana. Un esempio di positività e anche di comunicazione social propositiva questa del baluardo del turismo di qualità in Costa d’Amalfi. Il San Pietro di Positano si distingue anche in questo momento di grandei difficoltà con messaggi di ottimismo un modello da seguire. Non solo, gli owner del San Pietro lanciano delle proposte che condividiamo , hanno scritto una lettera al sottosegretario di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali, Onorevole Lorenza Bonaccorsi, in cui illustrano alcune proposte che «da una parte tendono a preservare le varie professionalità che abbiamo formato nel tempo e dall’altra sono volte a metterci in condizione di poter far ripartire le nostre aziende nel momento stesso in cui ce ne sarà data di nuovo la possibilità».

Ve le elenchiamo di seguito:

Cassa integrazione anche per gli assunti post 23 febbraio;

Possibilità di accesso semplificato al trattamento di cassa integrazione anche nel caso di ripresa dell’attività nell’anno 2020;

Per i lavoratori stagionali privi di contratto: prolungamento del trattamento Naspi;

Decontribuzione parziale del costo del lavoro per l’anno 2020 per il personale non stagionale;

Superamento del Decreto Dignità.