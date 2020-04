Positano / Vico Equense . Gino Sorbillo con Cannavacciuolo. La foto per un “challenge” fa il giro del web

Gino Sorbillo con Cannavacciuolo. La foto per un “challenge” fa il giro del web . I due sono fra i volti più noti della Campania nel mondo da Napoli Sorbillo, che ha casa a Positano in Costa d’ Amalfi, a Vico Equense sulla sua Ticciano sulla Costa di Sorrento il nostro Cannavacciuolo , si fanno onore nel mondo. In tempi di quarantena dovuta al coronavirus, i social network sono sempre più pieni di “challenge” di ogni tipo. Tra queste, anche una ad hoc per ricordare tempi migliori, e che invita sempre più persone a pubblicare foto che appartengono almeno a dieci o venti anni fa. Ed anche molti vip vi hanno partecipato: tra questi, anche il noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, che ha pubblicato una foto assieme allo chef Antonio Cannavacciuolo, volto noto del piccolo schermo anche per il suo ruolo di giudice nel programma televisivo “Masterchef”.

“Sfida accettata: dieci anni fa con Antonino Cannavacciuolo al Lido Balneare Il Bikini a Vico Equense”, ha scritto Gino Sorbillo su Facebook, “taggando” anche il suo amico e collega originario proprio della penisola sorrentina. La stessa foto è stata poi pubblicata anche sugli altri canali social, dove ha ricevuto tantissimi commenti e condivisioni. In particolare, in molti hanno sottolineato come il pizzaiolo napoletano sembra mantenere ancora oggi, dieci anni dopo lo stesso aspetto, mentre altri ancora hanno sottolineato la folta capigliatura di Antonino Cannavacciuolo, la barba particolarmente “bruna” ma soprattutto il fisico sempre imponente.