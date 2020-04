Positano, il vice sindaco Fusco: “Aperture estive? Difficile fare programmi ora” – VIDEO

Durante il nostro Tg Live che ormai sta diventando un appuntamento praticamente fisso, ieri sera abbiamo ascoltato il vice sindaco di Positano, Francesco Fusco.

Fortunatamente sembra che la situazione, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, sia in leggerissimo miglioramento: ovviamente tutto ciò va detto mantenendo ogni precauzione possibile e con le riserve del caso. Fatto sta che alcuni piccoli segnali positivi ci sono e allora potrebbe avvicinarsi in maniera concreta questa famosa Fase 2.

“Ovviamente la speranza è che possiamo riprendere a vivere normalmente quanto prima – ha dichiarato Fusco – Quello che è certo è che non si potrà riprendere da quello che avevamo lasciato. Dovremo utilizzare delle norme di comportamento che precluderanno la nostra vita ordinaria, necessariamente dovremmo adeguarci alle indicazioni del comitato scientifico.

La situazione coinvolge l’intero Mondo, sicuramente dobbiamo parlare di questo problema e provare una sorta di riapertura, di recupero, perché così non possiamo andare avanti. Dobbiamo ripartire con tutte le attività che possono ripartire: ora resta da capire chi potrebbe ripartire prima e chi dopo.

Al momento si sono fatte varie ipotesi per le riaperture, tutti, alla fine, devono confrontarsi con ciò che accade nel mondo e provano una strategia, ma attualmente la situazione è troppo incerta per fare programmi. Al Sud dobbiamo essere bravi a preservare questa situazione, continuando a mantenere il contagio, seguendo le regole. Abbiamo dato esempio, specie nella nostra Positano, di rispetto delle norme”.

L’intervista inizia dal minuto 5,15: