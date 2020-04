Positano si veste di tricolore con Villa Tre Ville. Un messaggio di speranza

Positano . Anche nella perla della Costiera Amalfitana è spuntato il Tricolore, in questo caso ad Arienzo verso Praiano e Amalfi nella stupenda Villa Tre Ville la residenza che è stata di Zeffirelli e le immagini di Giuseppe Di Martino sono eccezionali.

Villa Treville appare illuminata, di sera, con i colori della bandiera italiana: un modo per cercare di incitare tutti noi a continuare a lottare, in questo momento tragico. Un momento da superare tutti insieme, non solo da positanesi, campani, ma anche e soprattutto da italiani.

La cornice, poi, è davvero splendida. L’hotel di lusso, infatti, è noto soprattutto per aver ospitato il grande regista Franco Zeffirelli, deceduto meno di un anno fa, e tantissimi altri attori e personaggi famosi da tutto il mondo. Tanto merito anche al proprietario, Govind Friedland, che ha valorizzato ulteriormente questa magica location.

Insomma, la settimana Santa più strana della nostra storia non può farci dimenticare contro cosa stiamo lottando, ma neanche quanto sarà bello venirne fuori, da italiani.