Positano. Un capodoglio fa il giro del Web e della Costiera amalfitana – VIDEO

Positano, Costiera amalfitana. Non è la prima volta che assistiamo ad uno spettacolo del genere. In questi giorni di lockdown di tutto il Paese abbiamo già potuto constatare come la fauna stia riprendendo il sopravvento grazie all’assenza dell’uomo.

Inconfondibile grazie alla sua pelle, di colore grigio, non è liscia, ma presenta delle protuberanze. Sono queste alcune delle caratteristiche del capodoglio, che alcuni giorni fa è tornato ad attraversare le acque della Divina Costiera. È assente la pinna dorsale, spesso dai balenieri, denominata “gobba”. Ha il cervello più grande fra tutti gli animali, arrivando a pesare fino a 7 chilogrammi. Ha una grande capacità di immersione: fino a una profondità di 2200 metri e fino a due ore in apnea.

Come già detto, non è la prima volta che assistiamo a spettacoli simili. Stavolta è il turno di questo capodoglio che, qualora fosse lo stesso degli anni precedenti, riconferma la Costiera amalfitana come una tappa fissa del suo “viaggio” in tutta la Campania. Al cetaceo, famoso in tutta la regione, è stato difatti attribuito l’appellativo di Brunone.

Il video circola già da alcuni giorni sul web e lo riporta la pagina facebook del Pronto Soccorso Tartarughe marine, lo scorso 15 aprile:

Oggi il buongiorno ce lo da un maestoso capodoglio a largo di Positano! Grazie mille per le vostre segnalazioni! Stiamo già controllando se sia uno dei capodogli del nostro catalogo di passaggio da quelle parti. Continuate a segnalarci gli avvistamenti di cetacei nelle acque Tirreniche che testimoniano che il nostro mare si sta risvegliando!