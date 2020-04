Positano. Truffe da siti che imitano Amazon, prese 55 euro ogni tre giorni dal conto . E c’è anche lo “Smishing” , aumentano gli inganni col coronavirus . Nella perla della Costiera amalfitana è capitato grazie a una offerta che avrebbe tratto in inganno anche un “nerd”. L’offerta apparentemente proveninte da amazon sembrava una buona occasione , ma poi si è accorto che si prelevava 55 euro ogni tre giorni e quindi è riuscito a bloccarla.

Ma sono tante le truffe che appaiono in rete in questi giorni di quarantena per contenere il Covid-19 . Altre ultimamente più diffuse rientrano nella categoria dello “smishing“, vale a dire il phishing via SMS. Come funziona? Semplice, riceviamo un messaggio di testo, con dentro un link che ci porta ad un sito pericoloso. All’intero di questo sito ci viene chiesto (nella maggior parte dei casi) di immettere la nostra carta di credito salvo poi risultare abbonati a servizi premium che ci scalano circa 50 euro al mese. La truffa che segnaliamo oggi appartiene proprio alla categoria smishing, vediamo cosa succede.

La truffa: “Il tuo ordine è stato confermato, programma la consegna qui”

Potrebbe arrivarvi un Sms che dice pressapoco cosi: “Il tuo ordine è stato confermato, programma la consegna qui [LINK]”.

La truffa architettata dai malintenzionati non è certo una novità, già in passato era stata proposta, ma riesce sempre ad avere un buon successo negli utenti. Qualcuno che aspetta un pacco ad esempio, può essere indotto a pensare che sia il corriere che vuole consegnarlo. Purtroppo, però, nella maggior parte dei casi non è il Corriere o Amazon che vi inviano l’SMS ma solo i truffatori.

Come funziona la truffa degli SMS

Come avrete capito, la truffa ha un funzionamento piuttosto semplice. Arriva un messaggio di testo (SMS) sul vostro smartphone. Poche righe ed un link al quale fare click. Se si fa click su quel link si attivano abbonamenti a servizi premium che prelevano ogni mese circa 50 euro. Gli abbonamenti possono partire sia direttamente sulla SIM telefonica sia dietro richiesta di immissione della vostra carta di credito.

Come riconoscere che si tratta di una truffa?

Molto semplice, se realmente state aspettando un pacco il corriere, qualora avesse bisogno di informazioni circa il vostro indirizzo ad esempio, vi telefona. NON INVIA SMS ne tanto meno invita a fare click su dei link.

Se avete il dubbio e state per cascarci, fate un salto sul sito dove avete fatto l’ordine (SENZA FARE CLICK SUL LINK CONTENUTO NELL’SMS) e verificate direttamente dal sito ufficiale se c’è qualche problema alla vostra spedizione.

Vedrete che è tutto ok e non ci sono problemi.