Positano. Tre ragazzi sorpresi a fare il bagno a Fornillo. Multati e posti in quarantena obbligatoria

Positano. Tre ragazzi, complice la giornata dal sapore primaverile, hanno violato le norme governative per il contrasto al contagio da Coronavirus che impongono a tutti di restare in casa ed uscire solo per motivi di comprovata necessità. Ma i tre avranno pensato di non essere scoperti e si sono diretti sulla spiaggia di Fornillo per regalarsi un bagno proibito nelle acque azzurre e pulitissime del mare positanese. Ma non avevano evidentemente fatto i conti con i controlli serrati da parte di Polizia Municipale e Carabinieri che li hanno sorpresi in questa loro “fuga”. I tre giovani sono stati multati e sottoposti a quarantena obbligatoria. Ed ora il mare potranno vederlo solo attraverso le foto che forse avranno scattato per immortalare la loro “trasgressione” che gli è costata cara. Ricordiamo sempre che restare a casa non è una scelta ma un obbligo per la nostra sicurezza e per quella degli altri. Usciamo esclusivamente per motivi di necessità, solo così ce la faremo.