Positano surreale nel giorno di Pasquetta. Virale il video di Luigi Ercolino che invita ad aiutare la Croce Rossa . Ercolino , oltre ad essere un ottimo informatico, il primo a lavorare su intenet sul territorio, è un bravissimo fotografo e video operatore col quale Positanonews collabora in varie situazioni, ultimamente in un servizio Rai nella perla della Costiera amalfitana.

Oggi in questa giornata così surreale dove eravamo abituati al caos, traffico, rumori di ogni genere. E invece si sentono solo gli uccelli e le campane.

Restiamo a casa a passeggio per Positano vi porto io.

Stay at home and watch while I bring Positano to you

Condividete pure se volete