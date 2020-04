Positano. Super lavoro della polizia municipale, non solo controlli, ma anche consegna dei 100 buoni alimentari prima di Pasqua a cento famiglie

Positano ( Salerno ) . Super lavoro della polizia municipale, non solo controlli, ma anche consegna dei buoni alimentari prima di Pasqua a cento famiglie. Un impegno continuativo e stressante quello della polizia municipale nella perla della Costiera amalfitana ai tempi del Coronavirus Covid-19. L’impegno è stato assiduo, costante, equilibrato, dissuasivo. Sanzioni comminate a casi eclatanti ed inevitabili ci sono stati purtroppo, sono diverse, se non assurgono a casi di pubblico dominio noi di Positanonews evitiamo anche di riportarle, qualcuno preso a far la spesa a Piano di Sorrento, chi sconfinava a Praiano o viceversa da Praiano a Positano, per le imposizioni del Governo Conte e della Regione Campania da De Luca, ma le misure di contenimento per la quarantena a Positano sono state rispettate molto più che altrove, le eccezioni confermano la regola.

Ma nel paese della Costa d’ Amalfi non c’è solo questo come impegno . Ieri i vigili urbani, con personale dell’amministrazione De Lucia deputato allo scopo, hanno consegnato casa per casa, proprio per evitare l’affollamento e il mancato rispetto delle misure di contenimento previste per il Covi buona parte dei 100 buoni alimentari previsti dal Governo Conte che sono di 20 mila euro per Positano . Non solo il Comune ha aperto anche un conto corrente di solidarietà.

I buoni sono stati dati a chi di 300 euro a chi meno , 200 o 150, a seconda della gravità della situazione. Tenendo conto della casa in affitto o meno, della presenza di figli ed altri fattori. Positano è stato fra i primi comuni a fare un bando e a consegnare i buoni. Ora i dati nazionali ci fanno ben sperare in un possibile inizio. Ce la faremo. Grazie a loro e a tanti che si adoperano per noi dalla protezione civile, alla Croce Rossa, ai medici, agli stessi farmacisti e a tutti coloro che si impegnano per farci passare questi momenti difficili.