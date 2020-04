Positano. Spesa a domicilio dalla Penisola Sorrentina non vietata, ma il sindaco De Lucia la sconsiglia. Ecco le regole da seguire

Positano , Costiera amalfitana . Spesa a domicilio dalla Penisola Sorrentina non vietata, ma il sindaco De Lucia la sconsiglia. Ci sono discussioni sulle spese che arrivano a domicilio fuori da Positano, da Sant’Agnello a Piano di Sorrento in particolare. Ma anche con le ordinazioni online con corriere . Il sindaco Michele De Lucia la sconsiglia “rivolgetevi ai commercianti locali per ridurre al minimo la possibilità di contagi”, ci ha detto. Ma quali sono le regole da seguire al tempo del Coronavirus Covid-19 ?

Ecco le regole da seguire

) Farsi recapitare la merce a casa è meno rischioso?

La possibilità di recapitare la spesa a domicilio è senza dubbio una ulteriore misura di prevenzione del contagio del Covid-19. L’Organizzazione mondiale delal sanità ha dichiarato che la probabilità che una persona infetta contamini le merci è bassa e che anche il rischio di contrarre il nuovo virus da un pacco che è stato esposto a condizioni e temperature diverse è basso. 2) Quando si ritira un pacco, non necessariamente di prodotti alimentari, cosa bisogna fare subito?

Durante la consegna del pacco si deve mantenere la distanza sociale di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Durante il ritiro della merce si raccomanda di avvicinarsi all’operatore con una mascherina (chirurgica o FFP2/FFP3). Togliere l’imballo e lavarsi le mani accuratamente per 30 secondi con sapone neutro.