Tra Positano e Sorrento nuova pavimentazione stradale: a quando sulla Tramonti-Maiori?

Sono ripresi i lavori per rinnovare la pavimentazione stradale sulla SS 163, tra Sorrento e Positano. L’Anas è impegnata a sistemare circa 7 chilometri di strada, che hanno riguardato prima il tratto della Costiera Amalfitana sul territorio di Positano, con la rimozione della vecchia pavimentazione e il suo rifacimento che riguarderà poi comuni di Piano di Sorrento e Vico Equense.

Mentre questo tratto della striscia d’asfalto che collega Salerno con la Penisola Sorrentina, beneficerà di un nuovo manto stradale, sui social gli abitanti della Costa d’Amalfi tornano a discutere delle condizioni in cui continua a versare la strada provinciale Tramonti-Maiori. Con la prospettiva dell’attuazione della fase 2 ed un possibile ritorno al transito tra diversi comuni, si pensa infatti soprattutto alla riapertura.

L’emergenza sanitaria continua a tenere alta l’attenzione degli enti comunali, che in questo momento sono soprattutto impegnati a tenere sotto controllo questa situazione, con le regole di ingaggio della fase di convivenza con il virus che sono ancora oscure ai primi cittadini. Le polemiche sulla realizzazione o meno delle gallerie sono (temporaneamente) svanite, ma su una cosa convergono gli abitanti della Divina: perché non approfittare della minima presenza di traffico per rifare la pavimentazione della strada groviera, che collega con l’Agro Nocerino Sarnese?