Positano. Il sindaco Michele De Lucia sulle scelte di De Luca: “Inappropriato chiudere la Campania”

Positano, Costiera amalfitana. Intervistiamo a distanza il sindaco Michele De Lucia, durante il nostro Positanonews TG, in onda tutte le sere in diretta sulla pagina Facebook.

Il sindaco dice la sua riguardo le ultime scelte del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tra cui la proroga del divieto del cibo da asporto e l’eventuale chiusura della regione.

“Il nostro Governatore, come sempre, ci da sempre uno spunto dal quale riflettere. – dice De Lucia – Concordo con lui soltanto sull’aspetto della sicurezza. Dobbiamo essere responsabili nell’iniziare la nuova vita. Quello che sta facendo De Luca è inappropriato, la chiusura della regione non avrebbe senso in questa fase due. Tutto va fatto nella massima tranquillità sanitaria.”

Poi sulla questione del cibo da asporto e pizza a domicilio: “Non comprendo perché le pizze si possono fare in tutta a Italia e non in Campania. Purtroppo la nostra regione ha il triste primato, non siamo nuovi a questo tipo di governatori. Al di là dei fatti, dal Governatore De Luca ci aspettiamo che dia una mano agli imprenditori locali, famiglie e imprenditori.”

Infine, sulla questione guide turistiche e lavoratori stagionali:” Il paradosso è che, oltre a non guadagnare, lo Stato gli chiederà le cose da pagare. Se in un paese come Positano si hanno problemi

Come prosegue il lavoro al Comune di Positano: “Anche i consiglieri di minoranza sono sempre molto attivi e presenti, siamo sulla stessa barca, non ci sono fazioni politiche. Stiamo facendo il possibile con i mezzi che abbiamo. C’è bisogno di un intervento del Governo sopratutto per i comuni turistici che prendono zero trasferimenti. Lunedì cercheremo di proporre un nuovo emendamento per quanto riguarda l’IMU delle categorie D – conclude – e sarebbe un primo punto molto importante che darebbe la possibilità di andare avanti e garantire tutti quei servizi necessari.”