Positano. Il sindaco Michele De Lucia in diretta alle 17.30 di oggi su TeleCapri19

Alle 17.30 di oggi su TeleCapri19 (canale 19 del digitale terrestre visibile in Campania), nel corso del programma “Speciale coronavirus” condotto da Vincenzo Mele il sindaco di Positano Michele De Lucia interverrà in diretta. Con lui anche Luigi de Magistris (sindaco di Napoli), Francesco Cerrotta (vicesindaco di Anacapri), Gerardo Visciano (tenente della Polizia Municipale di Torre del Greco) ed il maggiore dei Carabinieri Giampaolo Scafarto (assessore sicurezza Castellammare di Stabia).

Per tutti i telespettatori ci sarà la possibilità di intervenire in diretta telefonando al numero 081 251 6237 per porre quesiti.