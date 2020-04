Positano. Il Sindaco De Lucia:”Restiamo a casa oggi per essere più forti insieme domani”

Cari concittadini,

Ogni anno ci siamo scambiati gli auguri ritrovandoci nelle piazze di Positano. Quest’anno purtroppo non sarà possibile e così vi scrivo per rivolgervi il mio augurio di una serena domenica di Pasqua.

Un pensiero oggi è doveroso rivolgerlo a tutte quelle persone che sono in prima linea: medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e forze dell’ordine che lavorano incessantemente e lavoreranno anche oggi in questa giornata di festa per tutelare la nostra salute e la nostra sicurezza, a loro va il mio più caro augurio ed un sentito ringraziamento per quanto stanno facendo per noi.

Voglio anche ringraziare tutti voi perché, rispettando le regole e stando tutti a casa, seppur con grossi sacrifici, stiamo tenendo testa al nemico invisibile che ci ha privati di molte libertà.

Proprio in questo momento così duro, dobbiamo affidarci ed aggrapparci ai valori che il periodo pasquale porta con sé, che sia questa una Pasqua di solidarietà e di semplicità, trascorsa in famiglia, riscoprendo le tradizioni ed i valori veri.

Abbiamo affrontato insieme tante sfide, questa è la più dura di tutte, ma la supereremo e ne usciremo più forti e più consapevoli di prima.

Restiamo a casa oggi per essere più forti insieme domani.

Buona Pasqua a tutti voi!

Il Sindaco

Michele De Lucia