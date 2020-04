Positano il sindaco De Lucia con il vice di Anacapri Cerrotta “Difenderci dal Coronavirus, poi pensare al turismo. Ci vorrà molto lavoro e bisogna destagionalizzare” Un bel servizio oggi dei colleghi di Tele Capri “Abbiamo molto in come noi della Costa d’ Amalfi e Capri, anche se loro come isola riusciranno a difendersi meglio – dice il sindaco De Lucia -, ora la priorità è la salute dei cittadini e difenderci da questo terribile Coronavirus Covid-19, la stagione turistica 2020 è compromessa , dobbiamo pensare almeno a destagionalizzare e poi rilanciare per il futuro” In linea con quello che ha detto a Positanonews in tempi non sospetti la presidente della pro loco Ornella Amitrano “I miei cittadini si stanno comportando bene, ora si tratta di resistere ancora” Sullo stesso piano il vice sindaco di Anacapri . “I cittadini anacapresi si stanno comportando benissimo e stanno rispettando tutte le indicazioni. Non abbiamo avuto nessun problema, tranne piccoli episodi molto controllati. Un nostro concittadino che veniva da Roma si è posto in quarantena, ha avuto dei sintomi, è risultato positivo, ma non si è mosso da casa. Non ha avuto contatti con nessuno, quindi non ha potuto infettare nessuno”. Lo ha detto Franco Cerrotta, vicesindaco di Anacapri, intervenendo in diretta su Telecapri-19 durante la trasmissione “Speciale Coronavirus”, il seguitissimo contenitore quotidiano del pomeriggio nel corso del quale, tra ospiti, telefonate e aggiornamenti, ogni pomeriggio alle 17.30 si fa il punto della situazione sull’emergenza covid-19 in Campania.

“Ora dobbiamo difenderci. Poi puntiamo a ripartire alla grande” ha aggiunto Cerrotta. “L’emergenza – ha rimarcato – ha colpito il settore turistico ma riusciremo senz’altro, con le nostre capacità imprenditoriali, a riprenderci alla grande. Stiamo cercando di dare un sollievo alle famiglie. Abbiamo iniziato la distribuzione dei viveri di prima necessità e fatto la delibera per l’assegnazione dei buoni spesa. Stiamo dando sostegno e supporto alla cittadinanza. Stiamo ‘costruendo’ le mascherine, dato che non si trovano: è all’opera un gruppo di novanta persone che ci stanno aiutando a confezionare mascherine che tra pochi giorni distribuiremo”.

Il vicesindaco di Anacapri ha quindi parlato della situazione delle strutture ricettive, della drammaticità delle assunzioni e del problema disoccupazione. “Noi – ha detto – stiamo adottando misure per cercare di aiutare il settore. Abbiamo fatto istanza tramite l’Ancim per cercare di recuperare risorse nell’ambito del fondo di solidarietà comunale, sperando che possa essere accolta dal Governo a favore di tutte le isole minori italiane”.

“C’è una forte collaborazione con il Comune di Capri e con il sindaco Marino Lembo. Abbiamo emanato ordinanze comuni che mirano a ridurre quanto più possibile gli arrivi sull’isola. Ringrazio i titolari delle attività commerciali per la collaborazione nel limitare l’arrivo dei pendolari evitando quanto più possibile i contatti. A questo proposito ringrazio l’amministrazione di Capri, le forze dell’ordine, i carabinieri con il comandante Perilli, tutto l’apparato comunale di Anacapri. E’ attiva una task force per gestire l’emergenza. Ora puntiamo a difenderci, poi puntiamo a ripartire alla grande” ha concluso Cerrott