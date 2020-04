Positano, il sindaco De Lucia: “Un milione di euro di lavori pubblici per far ripartire il paese”. Stasera su Positanonews Tg

Sarà ospite il sindaco di Positano, Michele De Lucia, questa sera per il nostro quotidiano appuntamento con Positanonews Tg. Il primo cittadino ci ha già anticipato qualcosa di interessante: “Un milione di euro di lavori pubblici per far ripartire il paese. Dal 4 maggio cominceranno lavori da Piazza dei Mulini, sulla spiaggia di Fornillo, Montepertuso e parco giochi. Un investimento per far ripartire il paese e l’economia legata all’edilizia”.

Appuntamento, quindi, questa sera per la diretta col sindaco De Lucia.