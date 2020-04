Positano. Il Sindaco De Lucia: “Non mi preoccupo degli stabilimenti balneari, ma di bar e ristoranti”.

Il Sindaco di Positano, in Costiera Amalfitana, Michele De Lucia si è espresso sugli stabilimenti balneari e sulla possibilità di andare al mare, dichiarandosi non preoccupato: “Non credo abbiamo problemi, ho già parlato con gli operatori: ci sarà sicuramente da mettere in sicurezza, da seguire determinate regole e direttive per poter attrezzarsi. Sicuramente ci sarà anche lo spazio per i positanesi. E’ chiaro che non ci potranno essere assembramenti, quindi non potrà esserci la folla in spiaggia per la salute pubblica, per evitare contagi e trasmissione del virus”.

Ha poi aggiunto: “Il problema che mi pongo è un altro: quello dei bar e ristoranti. Noi abbiamo strutture molto piccole e non tutte saranno in grado di potersi gestire e di poter aprire in sicurezza. Non abbiamo grandi strutture che possano permettersi di essere aperte alla clientela. E’ quindi questo un grande problema che dovremo cercare di risolvere, ed aspettiamo, chiaramente, che De Luca ed il Governo ci diano indicazioni per capire al meglio cosa fare e cosa, eventualmente, non fare”.