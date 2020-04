Positano. Il sindaco De Lucia su esito negativo dei tamponi in Costiera amalfitana “Ringrazio gli operatori sanitari”

Positano, Costiera amalfitana. Un gran sospiro di sollievo dopo i tamponi eseguiti a tappeto con grande tempestività dall’ASL e dagli addetti dell’Ospedale Ruggi a Salerno che hanno rassicurato la cittadinanza in tempi record. Ecco che arrivano i ringraziamenti del sindaco De Lucia

Ho appena appreso l’esito dei tamponi esaminati in costiera, fra cui uno a Positano.

Gli esiti fortunatamente sono tutti negativi!

Un doveroso ringraziamento agli operatori sanitari che con professionalità svolgono tutti i giorni un lavoro fondamentale per la tutela della nostra salute ed ai volontari che con grande abnegazione stanno continuando a portare avanti tante iniziative per tutta la comunità in questi momenti difficili

Abbiamo pubblicato una beneaugurante foto d’archivio di un momento felice per la nostra Città . Forza e coraggio ce la faremo