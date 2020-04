Positano si prepara alla normalità. Riapre ferramenta Casola e lavanderia L’Arcobaleno

Positano, Costiera amalfitana. La cittadina della costa d’ Amalfi si prepara alla normalità.

Riapre ferramenta Casola e lavanderia L’Arcobaleno (per chi vuole fa ritiro e consegna e igienizzazione per indumenti e borse, con prezzi al ribasso per il momento dell’emergenza coronavirus Covid-19)

SIAMO APERTI! 🌈

Seguiremo il seguente orario dal LUNEDÌ al VENERDÌ:

MATTINA Apertura ore 8.00 ( per la ferramenta , ore 9 per la lavanderia ) – Chiusura ore 13.00

POMERIGGIO CHIUSO

Aiutateci a tornare alla normalità rispettando le regole!! #sensocivico e #rispettoreciproco Grazie! 🙏 Vi aspettiamo.. #distantimauniti

Per notizie precise sui servizi e sulle modalità contattate le stesse aziende

