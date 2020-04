Positano. Settimana Santa con la Parrocchia di Santa Maria Assunta: ecco il programma

Positano, Costiera amalfitana. La Settimana Santa è iniziata ma sarà diversa dal solito: le Chiese rimarranno chiuse e i riti a porte chiuse verranno trasmessi in diretta e in streaming. Così come tutta la nazione, anche la Parrocchia di Santa Maria Assunta si adegua alle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria in corso.

Di seguito il programma per le celebrazioni pasquali a Positano:

PROGRAMMA

MERCOLEDI SANTO

Ore 10.00 – SANTA MESSA

al cimitero per tutti i cari defunti anche a causa del virus.

GIOVEDI SANTO

0re 15.30 SANTA MESSA della “CENA DEL SIGNORE”.

dal terrazzo delle suore

Ore 16.30

SANTA MESSA della

“CENA DEL SIGNORE” Adorazione Eucaristica

in parrocchia

VENERDI SANTO

Ore 10.00 VIA CRUCIS

dal terrazzo delle suore.

Ore 15.30 celebrazione della “MORTE DEL SIGNORE”

dal terrazzo delle suore

Ore 16,30 celebrazione della MORTE DEL SIGNORE e ADORAZIONE DELLA CROCE

In parrocchia

SABATO SANTO

Ore 11,00

Rosario dei sette

“DOLORI della MADONNA ”

dal terrazzo delle suore.

Ore 19,00

VEGLIA PASQUALE

IN PARROCCHIA

DOMENICA DI PASQUA

“È RISORTO, ALLELUIA”

Ore 9,30 – 18,00

SANTA MESSA

In parrocchia.

Ore 11.00

SANTA MESSA SOLENNE

dal terrazzo delle suore.

Foto: Max Capodanno