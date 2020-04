Positano. Sentiamo in diretta Alfonso Pisacane dalla California negli USA “Coronavirus sottovalutato come ovunque, dopo bisogna ripensare la propria vita e ristorazione” . Dalla Costiera amalfitana Alfonso Pisacane ha portato un pezzo della Città Romantica a San Diego in California dove insieme allo Chef Pietro Gallo, la cucina italiana e specificamente del Sud Italia, è di casa al ristorante “Civico 1845”, un locale che nasce nel quartiere californiano “Little Italy” . L’Head Chef Pisacane, dopo anni di esperienza nel ristorante di famiglia “Le Tre Sorelle” ha portato la nostra cucina nella Contea Nord di San Diego, Orange County e Los Angeles, prima di questa nuova avventura con il Civico 1845. In questo piccolo angolo d’Italia in California, si respira un po’ di aria di Positano. Ora Alfonso sta a casa e Positanonews lo contatta “Qui ci sono situazioni differenziate come in Italia, a New York la situazione è difficile, come in Lombardia, qui da noi la situazione è meno pesante, come è meno pesante nel Sud Italia. Il Coronavirus si è diffuso grazie all’incoscienza della gente e la classe politica che ha sottovalutato il problema.. ” Come vedi il lavoro dopo e la ristorazione? “Bisognerà ripensare il nostro lavoro, almeno finchè non verrà trovato un vaccino, la situazione è complessa e bisogna capire come si evolve..”