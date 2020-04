Positano, segnaletica stradale: continuano i lavori sulla Statale Amalfitana – VIDEO

Siamo in piena emergenza Coronavirus, ma i lavori alla segnaletica stradale non si fermano a Positano. In queste ore, infatti, gli uomini dell’ANAS sono al lavoro per sistemare le strisce sulla Statale Amalfitana. Personale del CMS è attualmente al lavoro per cercare di terminare entro stasera le strisce per parcheggiare: probabile anche l’apposizione dei famosi “occhi di gatto”, per migliorare la sicurezza della strada.