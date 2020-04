Positano, Costiera amalfitana. Scie di sporco a mare fra la spiaggia di Fiumiciello e Arienzo, verso Praiano e Amalfi per chi non conosce Positano. Incredibile, ma vero, durante questa quarantena da Coronavirus Covid-19 ci sono state delle tracce di sporco a mare proprio oggi 25 aprile. La Sezione Navale della Guardia di Finanza sta controllando eventuali sversamenti , ma è probabile che queste scie di sporco vengano dalle correnti di Levante, ricordiamo che ci sono alcuni paesi ancora senza depuratore. Il depuratore di Positano si trova a Mulini e la condotta sbuca dopo la Spiaggia Grande , in corrispondenza del molo, a centinaia di metri al largo. Capita che dal Golfo di Salerno e Napoli arrivano correnti che portano l’inquinamento da altri posti, spesso si dava colpa alle sentine delle barche, ma non c’è una sola barca in giro, quindi è facile la conclusione. Occorre fare i depuratori ovunque, controllarli, monitorarli e mettere gli spazzamare.

