Positano, sanificazione ambienti privati: il chiarimento dell’assessore Guida. “Spetta alle aziende”

Il nuovo decreto governativo ha lasciato tanti dubbi, sotto diversi punti di vista. Uno di questi, ad esempio, riguarda la sanificazione. Si legge: “Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”, e inoltre, “Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”.

Insomma, restano diversi dubbi. Abbiamo voluto chiedere chiarimenti anche all’assessore del Comune di Positano, Giuseppe Guida: “La sanificazione di ambienti privati spetta alle aziende – ha dichiarato – ci saranno poi dei contributi, al 50% sarà a carico dello Stato. Conte è stato comunque poco chiaro, si parla ancora di obblighi ma pochi sono gli aiuti. Non riusciremo a portare avanti l’ordinario in questa maniera. Ai cittadini vengono chiesti ulteriori sacrifici ma non ci sono gli aiuti necessari”.