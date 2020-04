Positano. Rischio incendi: accensione sterpaglie vietata fino al 30 settembre 2020

Positano, Costiera amalfitana. L’amministrazione comunale di Via Pasitea riconferma, come per gli anni precedenti, il divieto assoluto di accensione delle sterpaglie dal 15 aprile al 30 settembre 2020.

Durante tale periodo è fatto divieto in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, in prossimità di abitazioni, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio, di accendere fuochi derivanti da bruciature di stoppie o altro.

A partire poi dal 1 ottobre 2020 e fino al 15 aprile 2021 è concesso accendere stoppie ed erbacce derivanti da terreni incolti non in prossimità di abitazioni, esclusivamente dalle ore 6:00 alle ore 7:30 del mattino.

Chiunque non ottemperi a quanto disposto nel provvedimento, sarà punito con sanzioni amministrative da 25 a 10 mila euro circa, in base alla gravità del danno ed all’articolo violato.

L’ordinanza non è ancora stata diffusa sui canali di comunicazione del Comune di Positano.