Positano. Il ringraziamento del Sindaco per i cittadini che hanno scelto di donare il sangue questa mattina

Positano, Costiera Amalfitana. Il ringraziamento del Sindaco per i cittadini che hanno scelto di donare il sangue questa mattina.

“Un ringraziamento speciale a tutti i cittadini di Positano che questa mattina hanno compiuto un atto di immensa generosità, scegliendo di donare il sangue in questo momento di particolare necessità. c’è stata una grande affluenza di cittadini, che nel massimo rispetto delle regole hanno atteso il proprio turno per contribuire alla donazione.

Grazie alla nostra delegazione della Croce Rossa, al Presidente Raffaele Di Leva , ai volontari tutti sempre presenti per noi e all’AVIS di Salerno per aver organizzato questa giornata di solidarietà”, ha scritto il Sindaco sulla sua pagina Facebook.