Positano, i ringraziamenti da parte di tutti i cittadini agli eroi della Croce Rossa e del 118. L’abbraccio di Positanonews

Positano, Costiera amalfitana. E’ doveroso un ringraziamento da parte di tutti i cittadini nei confronti della Croce Rossa, che sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha messo in campo delle azioni di supporto e di collaborazione con molti Comuni del territorio fornendo servizi per le persone più vulnerabili e con maggior fragilità sociali e sanitarie, tra i quali la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità e continuerà con il percorso intrapreso per tutte le fasi successive.

Abbiamo portato il nostro abbraccio e i ringraziamenti da parte di tutti i lettori di Positanonews ad un team straordinario. La Croce Rossa è vicina a tutti, anzi, nell’immaginario collettivo è l’idea stessa del soccorso e della cura di chi è in gravissime difficoltà, dalla singola persona a intere popolazioni. E’ un’immagine familiare e la divisa dei volontari infonde nelle persone sicurezza e rispetto.

I membri della Croce Rossa, ricordiamo, saranno attivi anche sabato 18 aprile, quando i cittadini di Positano daranno il loro contributo alla raccolta del sangue.