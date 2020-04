Positano. Riflessione di un lettore ” MASCHERINE OBBLIGATORIE COME IL CASCO E LE CINTURE “

La riflessione di un lettore dalla perla della Costiera amalfitana

MASCHERINE OBBLIGATORIE COME IL CASCO E LE CINTURE

Positano ( Salerno ) . Una considerazione sull’obbligo dei presidi di sicurezza antivirus. Dai noi è obbligatorio il casco per chi vuole andare sulle due ruote e per tante altre esigenze e le cinture per chi và in auto. Ebbene, adesso è indispensabile dotarsi pure di mascherine, guanti, autocertificazione e di mantenere la distanza per chi esce di casa, ne più e né meno come per coloro che sono obbligati a mettere il casco o le cinture. Per chi non rispetta la legge, ci sono ammende e punizioni, multe e quarantene. E, quando metti le mani in tasca ai cittadini, si abbassano le asticelle e diminuiscono i pericoli, vedi i risultati ottenuti con l’obbligo del casco e delle cinture. Importante è l’autocertificazione di non avere febbre, e qui subentra il senso morale e di responsabilità che comunque può essere controllata, basterebbe dotare di termometro a infrarossi le forze dell’ordine e chi controlla. Anche qui, contravvenzioni e pene per i trasgressori. Con questo mio pensiero non intendo sostituirmi agli addetti ai lavori che sicuramente si impegnano per la nostra incolumità e vanno elogiati e ringraziati per il loro operato. È solo una opinione diciamo, sbrigativa, che mira a una soluzione rapida e responsabile per combattere il nemico invisibile. Rapida perché non c’è la facciamo più a stare chiusi in casa, bisogna uscire per riprendere quello che abbiamo lasciato in sospeso, e responsabile perché ne vale della vita nostra, dei nostri familiari, dei nostri amici, dei miei concittadini, praticamente la vita di tutti. Quindi massimo rispetto delle disposizioni dettate dai continui e aggiornati decreti dei nostri governanti per riprenderci alla grande e al più presto possibile. Ottime cose.!!!

Peppe concord