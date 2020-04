Positano. Recupero e sistemazione del Sentiero degli Dei, stanziata la somma di 150.000 euro

Positano. La Giunta Comunale ha approvato i lavori di recupero e sistemazione del Sentiero degli Dei, uno dei percorsi naturalistici più belli al mondo.

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla sistemazione della porzione del Sentiero degli Dei ricadente nel territorio Comunale di Positano. Dato atto che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di opera con importo lavori inferiore ad €. 100.000,00 non è necessario l’inserimento nel pianto triennale delle OO.PP. Approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dal titolo “Recupero e sistemazione del Sentiero degli Dei” dell’importo di €. 150.000,00 di cui €. 98.500,00 per lavori ed €. 51.500,00 per somme a disposizione dell’amministrazione composto dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica Illustrativa; Inquadramento Territoriale; Planimetria Stato dei Luoghi e Progetto; Sezioni Stato dei Luoghi e Progetto; Stima Economica e Quadro Economico. Clicca qui per leggere la Delibera della Giunta Comunale Recupero Sentiero degli Dei