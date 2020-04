Positano, proseguono i controlli via mare: Guardia Costiera impegnata quotidianamente

Positano, Costiera amalfitana. Proseguono quotidianamente e senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine, anche via mare. In questi giorni di emergenza sanitaria nazionale, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza non hanno diminuito il proprio impegno nell’assolvimento dei compiti istituzionali.

Nel weekend pasquale saranno intensificati i controlli, onde evitare spostamenti verso le seconde case in Costiera amalfitana e Positano, in vista della Pasquetta.

Controlli serrati anche nelle acque della Penisola sorrentina, come a Massa Lubrense, dove il sindaco Balducelli ha disposto controlli sulle principali spiagge come Puolo, Marina della Lobra e Marina del Cantone.