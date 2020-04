Positano – Praiano. L’Istituto “L. Porzio” proroga la sospensione delle attività didattiche

Positano\Praiano, Costiera amalfitana. La dirigente dell’ICS “Lucantonio Porzio” comunica la proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile.

Visto il recente dpcm e l’emergenza sanitaria ancora in corso, la dirigente scolastica, Prof. ssa Stefania Astarita ha dovuto inevitabilmente estendere la sospensione delle lezioni che avverranno in via telematica, come accaduto finora.

Per ulteriori informazioni: “Lucantonio Porzio”.

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166

C.F. 96003610654 – C.M. SAIC873005

saic873005@istruzione.it – saic873005@pec.istruzione.it – www.icsporzio.edu.it