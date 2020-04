Positano/Praiano, consegnati i notebook per la didattica a distanza

Nella giornata di oggi a Positano e Praiano sono stati consegnati i notebook per la didattica a distanza. La Protezione Civile di Positano e la Polizia Municipale di Praiano hanno ricevuto i dispositivi, che saranno utilizzati dagli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Lucantonio Porzio. Con la chiusura delle scuole confermata dal Dpcm del 26 aprile, i docenti continueranno a seguire i programmi con le proprie classi a distanza, fondamentale è quindi dare un adeguato supporto tecnologico per tale scopo, in questa emergenza coronavirus. (Foto Esperonews)