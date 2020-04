Positano, postamat guasto da una settimana. In Italia molti bancomat fuori uso a causa dei detergenti

Positano, Costiera amalfitana. Non basta il momento di disagio che si vive a causa delle restrizioni personali per il contenimento del contagio per il Covid-19. A questo si aggiunge anche il guasto dell’unico postamat della città verticale.

Non conosciamo la causa del guasto, scongiuriamo che sia opera dei vandali, ma molti postamat in tutta Italia sono fuori uso a causa del frequente utilizzo di detergenti e disinfettanti spruzzati o strofinati sui tasti, compromettendone il funzionamento.

Se così fosse, sarebbe un problema non indifferente vista la chiusura di molti uffici postali, che pare sia diffuso anche ai bancomat, causato dall’erronea decisione di igienizzare ogni cosa senza considerare che, come qualsiasi altro oggetto elettronico, il versamento di liquidi può compromettere il funzionamento degli Atm.