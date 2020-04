Positano, il post virale di Nunzia Fusco: “Manco il corona mi vuole”

La Costiera Amalfitana ha accolto con esultanza l’esito dei tamponi risultati negativi. Nella gioia generale, degno di nota è il post virale di Nunzia Fusco, positanese nonché volontaria della Croce Rossa Italiana, che si occupa dell’amministrazione per il comitato Costa Amalfitana. “Manco il corona mi vuole. State tranquilli. Buonasera” – con queste parola Nunzia, esorcizza il virus che sta insidiando in tutti preoccupazione, quella che a portato ingiustamente a puntare il dito contro gli angeli in tuta rossa, che portano soccorso e sollievo su tutto il territorio costiero.