Positano. Il post di Lina Pollio “Si cuce quando si è disperati.. Cucendo tessi la trama della vita con le tue mani”

Positano, Costiera amalfitana. Terra di artisti, marinai, Vip e sarti. Dalla Costa di Sorrento a quella d’ Amalfi Lina Pollio ha incarnato quella tradizione artigiana positanese dei nostri avi, anche i miei genitori hanno passato la loro vita chini dall’alba al tramonto sulla propria singer, ho visto poco mia madre e mio padre da piccolo anche per questo, e il classico rumore della macchina da cucire ha accompagnato la mia infanzia, non potevo non pubblicare questo post di Lina, donna sensibile e imprenditrice indomita, lavoratrice instancabile, come sono stati i miei genitori e i genitori di tanti positanesi..

“Mamma cosa si fa se si è disperati?”

“Si cuce bambina mia. A mano, lentamente. Gustandosi ogni onda creata con le proprie dita.”

“Cucire fa allontanare la disperazione?”

“No. Cucendo tu la decori. La guardi in faccia. L’affronti. Le dai forma. L’attraversi. E vai oltre.”

“Davvero è così potente cucire a mano?”

“Certo… La gente non cuce più e per questo è disperata. Le sarte sanno che con ago e filo puoi affrontare qualsiasi situazione buia riuscendo anche a creare dei meravigliosi capolavori. Mentre muovi le tue mani è come se muovessi la tua anima in modo creativo. Se ti lasci trasportare dal ritmo ripetitivo del rammendo e del ricamo entri in un vero e proprio stato meditativo. Riesci a raggiungere altri mondi. Ed il groviglio di fili emotivi dentro di te si ammorbidisce. Senza fare null’altro.”

“Cosa s’impara cucendo?”

“Ad affrontare ogni punto. E basta. Senza pensare al punto successivo. Ci si focalizza sul punto presente, ad ogni cucitura. Che poi è quello che ci sfugge nella vita quotidiana. Siamo disperati perché pensiamo sempre al futuro. E così facendo il ricamo diviene disarmonico, confuso, poco curato.”

“Si ma mamma…. le preoccupazioni e le paure come si fanno a vincere con il cucito?”

“Bambina mia. Non le devi vincere. Le devi solo accogliere. E comprendere. Cucendo tessi la trama della vita con le tue mani, sei tu a creare l’abito adatto a te stessa. Cucendo ti colleghi a quel filo sottilissimo che appartiene a tutta l’umanità e ai suoi misteri. Cucendo ti trasformi in un ragno che tesse la sua ragnatela raccontando silenziosamente al mondo tutti i segreti della vita. Intrecciando i fili, intrecci i tuoi pensieri, le tue emozioni. E ti colleghi al divino che è in te e che tiene in mano l’inizio del filo.”