Positano. “Perchè in farmacia dobbiamo dare il pin del pos?”. Il post virale di Pasquale Cocorullo

“La farmacia di Positano non poteva comprare un plexiglass come le altre farmacie, dare il pin del pos fuori È RIDICOLO. Nessuno parla”

E’ questo il post di Pasquale Cocorullo, cittadino positanese che ormai a detta di tutti è la voce dissidente della città verticale. Tutti i cittadini di Positano si chiedono come mai la Farmacia Rizzo debba chiedere il pin a voce.

Si tratta di un dato sensibile, di estrema riservatezza, e Pasquale si chiede come mai la farmacia sia sprovvista di pannelli in plexiglass o di un pos mobile. Questi ultimi, infatti, sono utilizzati dalla maggior parte degli esercenti che lavorano in spazi ristretti. Per tutti questi professionisti, un POS piccolo e portatile rappresenta senza dubbio un grande beneficio.