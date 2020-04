Positano. Parte la raccolta per il sostegno al fitto delle abitazioni principali. Anche a Positano, in Costiera Amalfitana, parte la raccolta del fabbisogno comunale per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica. Per presentare la domanda è necessario essere titolare di un contratto di locazione registrato prima del 23.02.2020 in corso di validità di un immobile di categoria A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale.

L’ammontare del contributo è pari al 50% del canone mensile per tre mensilità, per un importo massimo del contributo complessivo di 750 euro.

L’istanza va presentata al Comune di Positano entro le ore 23.59 del 7 maggio 2020.

Le somme spettanti a ciascun beneficiario sono erogate dal Comune mediante incasso diretto presso la Tesoreria Comunale.

Qui l’allegato.