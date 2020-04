Positano. Operatore isolato con due di Maiori, 118 a mezzo servizio per i medici

Positano, Costiera Amalfitana. Dopo i due medici che operavano in costa d’Amalfi anche al 118 di Positano, in collaborazione con la Croce Rossa, sono in isolamento volontario altre tre persone, due di Maiori, una di Positano, venute in contatto con l’operatore di Maiori positivo al Coronavirus Covid-19.

Sono tutti in attesa del tampone da Salerno. Come anticipato ieri sono quasi 30 i tamponi richiesti in seguito ai due casi di Amalfi e Maiori. Un buon segno perché è stata ricostruita la rete dei rapporti.

Sono quasi una ventina gli auto isolati in quarantena perché venuti da fuori di Positano e Praiano gli ultimi dagli USA.

Dunque nessun focolaio e ottimo lavoro di coordinamento fra operatori sanitari e amministratori.