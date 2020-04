Positano, da oggi riapertura parziale di tabaccherie e fiorai, garantiti i servizi essenziali

Positano, nel rispetto dei decreti del governo e della regione per l’emergenza da COVID-19 , da oggi riaprono parzialmente alcune attività di tabaccherie e fioraio, i servizi essenziali sono garantiti. Nello specifico, la tabaccheria Always Positano in piazza dei Mulini è aperta di mattina dalle 9 alle 13, aperta anche la tabaccheria Schettino a Punta Reginella e l’edicola di Ciro Bozza a Fornillo. Il fioraio Floragarden è aperto per la vendita di odori ortaggi e piantine dalle 8 alle 12, mascherine e guanti sono obbligatori per accedere, aperto anche l’altro negozio di fiori Posaflora, per la vendita di ortaggi, verdure e piantine da orto, dalle 9 alle 12, entrambi effettuano consegna a domicilio. Aperto anche il parking Di Gennaro ai Mulini

I servizi essenziali sono garantiti: Ufficio postale aperto di mattina lunedi,mercoledi e venerdi, la Farmacia Rizzo ai Mulini aperta con servizio a battenti chiusi, aperta la Parafarmacia a Punta Reginella, il servizio pubblico assicurato con orario ridotto dalla Mobility Amalfi Coast, aperti tutti i negozi di generi alimentari nei vari quartieri e rioni, con servizio di consegna a domicilio.

Come previsti dal DPCM, per l’accesso a tutte le attività è necessario osservare la distanza intepersonale di almeno 1 metro e se possibile di dotarsi di dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine, ed è importante ricordare che si DEVE uscire di casa il meno possibile, solo per reali necessità di bisogno, motivi di lavoro o di salute, e sfruttare i servizi di consegna a domicilio offerti dalle varie attività, si ricorda anche che la Croce Rossa di Positano effettua con i propri volontari un servizio di consegna farmaci a domicilio.

Foto Massimo Capodanno