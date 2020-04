Positano ha una nuova dottoressa. Clementina Casola si è laureata in Scienze Biologiche

Positano. In questo momento di difficoltà ed emergenza non mancano le buone notizie. Ed allora noi della redazione di Positanonews vogliamo fare i nostri auguri alla neodottoressa Clementina Casola che oggi ha concluso il suo ciclo di studi presso l’Università “Federico II” di Napoli conseguendo la laurea in Scienze Biologiche. La discussione della tesi in Ecologia Sperimentale, stante le restrizioni di questo periodo, è stata discussa da casa. I nostri auguri vanno anche ai genitori Luigi e Virginia. A Clementina auguriamo di cuore un futuro radioso e pieno di successi.