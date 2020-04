Positano – Nocelle. Troviamo una casa a Rocky prima che finisca in un canile: l’appello dei volontari

Positano, Costiera amalfitana. Parte dai volontari l’appello per trovare una casa a Rocky, prima che finisca in un canile. Il cucciolo, ricordiamo, era stato trovato dai volontari in località Montepertuso di Positano lo scorso 7 febbraio, è stato soccorso e curato dal veterinario.

Il nostro amico a quattro zampe si trova momentaneamente nella frazione di Nocelle ed è ospitato da una coppia di persone dal cuore enorme, che lo hanno curato e nutrito. Come detto, la sistemazione è temporanea, dunque urge intervenire e diffondere il più possibile la notizia affinché si trovi qualcuno disposto ad offrirgli una casa.

Rocky è un cane maschio di circa 11 anni, di taglia media, pesa 18kg ed è chippato. E’ un cagnolino simpatico, si lascia portare la guinzaglio ed è socievole.

Speranzosi che questo messaggio raggiunga più persone possibili, auguriamo a Rocky di trovare una splendida famiglia.

Per info o segnalazioni solo Whatsapp: 3661439130